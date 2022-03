Ronald Mulder stopt met schaatsen

„Ik dacht, zolang ik competitief ben en goed mee doe voorin, dan ga ik door”, vertelt de 36-jarige schaatser van Team Reggeborgh bij de NOS. „Maar dat was dit jaar wel in één keer een stuk minder. De souplesse is compleet weg. Schaatsen is een dynamische sport, niet alleen brute lompe kracht en dat schortte eraan dit jaar.”

Mulder veroverde op de Olympische Spelen in Sotsji in 2014 brons op de 500 meter. Zijn broer Michel, die twee jaar geleden afscheid nam, won toen goud.

Ronald Mulder is nog steeds in het bezit van het Nederlands record op de 500 meter (34,08). Hij wist zich niet voor de Winterspelen in Peking te kwalificeren.