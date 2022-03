Ronald Mulder stopt met schaatsen: ’Hele seizoen was worsteling’

Mulder veroverde op de Olympische Spelen in Sotsji in 2014 brons op de 500 meter. Zijn broer Michel, die twee jaar geleden afscheid nam, won toen goud. Ronald Mulder is nog steeds in het bezit van het Nederlands record op de 500 meter (34,08). Hij wist zich niet voor de Winterspelen in Beijing te kwalificeren.

„Ik wil meedoen om de eerste plekken en als dat niet lukt, is het beter om te stoppen. Hoe jammer ik dat ook vind, want ik vind topsport bedrijven het mooiste dat er is. Het liefst was ik nog tien jaar doorgegaan met schaatsen”, aldus Mulder, die de voorbije seizoenen vaak last had van blessures.

Michel Mulder is inmiddels assistent-schaatstrainer. Ronald Mulder wil die kant ook op, maar niet op korte termijn. „Ik ga de trainerscursus ook wel volgen, maar ik denk dat ik voorlopig nog niet op de ijsbaan te vinden zal zijn. Ik ben echt gepassioneerd van schaatsen, maar ik ga eerst wat afstand nemen en alles eens rustig bekijken.”