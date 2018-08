VIDEO - Schitterend onthaal voor blundergoalie Liverpool

1 / 2 1 / 2 Karius (L) vervangt Alisson Ⓒ Hollandse Hoogte

LIVERPOOL - Liverpool-keeper Loris Karius kent niet de sterkste periode in zijn carrière. Zo maakte hij twee megablunders in de Champions League-finale, een van de redenen dat zijn club de eindstrijd met 3-1 verloor. In een oefenduel met Torino viel hij in en stond hij weer voor het eerst op Anfield. En dat heeft hij geweten.