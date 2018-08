Van Persie blijft thuis

De onlangs 35 jaar geworden spits krijgt rust van trainer Giovanni van Bronckhorst. In de selectie voor de eerste wedstrijd in de derde voorronde van de Europa League ontbreekt ook Eric Botteghin. De Braziliaanse verdediger blijft wegens privéomstandigheden in Nederland.

De langer geblesseerden Jeremiah St.Juste, Nicolai Jørgensen, Yassin Ayoub, Ridgeciano Haps en Renato Tapia zijn er ook niet bij in Zilina. Tonny Vilhena is geschorst. Jens Toornstra, die zaterdag in het (na strafschoppen) gewonnen duel om de Johan Cruijff Schaal uitviel met een armblessure, is wel beschikbaar.

Toornstra was een twijfelgeval, net als Van Persie. Van Bronckhorst liet eerder al weten waarschijnlijk geen beroep te doen op aanvoerder Van Persie. De routinier kampt met pijntjes en gezien de hitte en het kunstgras in Zilina vindt de trainer het niet verstandig om Van Persie te laten spelen.