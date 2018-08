’Nieuwe ploeg doet bod op Tour-winnaar’

„We hebben een van de beste klassiekerrenners van de wereld binnengehaald, Greg van Avermaet. Maar onze sponsor heeft de ambitie om ook voor het algemeen klassement te gaan in de grote rondes. Geraint is einde contract bij Sky en zijn positie als kopman is daar niet eens zeker”, aldus Piotr Wadecki, de huidige ploegleider van CCC tegen Przeglad Sportowy.

Hij vervolgt: „Hij won de Tour de France, maar wordt hij daar ook de onbetwiste nummer een? Chris Froome zal ook kopman willen zijn. Bij ons zal Geraint in januari al weten dat we met hem de Tour willen winnen.”

CCC neemt in 2019 de wielerlicentie van BMC over.