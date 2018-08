Ook KNVB doet aangifte tegen fakkelgooiers

Dat meldt de Nederlandse voetbalbond in een persbericht.

Bekijk ook: Aangifte Feyenoord tegen fakkelgooiers

„Vuurwerk op dichtbevolkte tribunes ziet er misschien sfeervol uit, maar kan tot levensgevaarlijke situaties leiden”, aldus Jan Bluyssen, manager competitiezaken betaald voetbal. „Zeker als vuurwerk richting spelers wordt gegooid. De KNVB en de clubs zijn het erover eens dat we ons samen moeten inspannen om het gebruik van vuurwerk rondom wedstrijden en trainingen te stoppen.”

De KNVB en clubs willen het gebruik van vuurwerk rondom het voetbal aanpakken. Zo hebben ze afgesproken om geen vuurwerk meer toe te staan bij trainingen of andere evenementen. Ook gaan clubs de dialoog aan om op alternatieven te komen voor de fakkels en rookbommen. Belangrijk daarbij is volgens de KNVB ook het strafrechtelijk aanpakken van de daders en ze uit stadions te weren.

In 2014 deed de KNVB ook aangifte bij de politie na de bekerfinale in de Kuip tussen Ajax en PEC Zwolle, toen vuurwerk op het veld werd gegooid. De politie spoorde 36 daders op, die strafrechtelijk werden vervolgd.

Door aangifte te doen wil de KNVB een signaal afgeven naar de clubs. „Als zij tijdens de competitie in hun stadion geconfronteerd worden met het afsteken van vuurwerk, hopen we dat zij ook aangifte doen bij de politie. Adequate en consequente handhaving is van groot belang om de associatie tussen voetbal en vuurwerk te verbreken.”