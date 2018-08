Wanhopige Bolt duikt op Down Under

Nadat hij al meetrainde bij Borussia Dortmund, het Noorse Stromsgodset en het Zuid-Afrikaanse Mamelodi Sundowns, trekt Lightning Bolt nu naar Central Coast Mariners in Australië. Shaun Mielekamp, voorzitter va nde club, ziet het in ieder geval wel zitten: „We willen ons niet te veel laten meeslepen met de hype, maar hopelijk kan hij ons helpen.”

„Zijn trainingsprogramma is opgesteld om aan te tonen of hij al dan niet het vereiste niveau heeft om hem een profcontract aan te bieden”, klinkt het bij de club. „Dat kan drie weken duren, maar ook drie maanden. Of wie weet nog langer. De tijd zal het leren.”

Droom

Bolt zette vorig jaar in augustus op het WK in Londen een punt achter zijn indrukwekkende atletiekcarrière. De achtvoudig olympisch kampioen en wereldrecordhouder op de 100 en 200 meter mocht de voorbije maanden al meetrainen bij Dortmund (in maart) en Stromsgodset (in juni).

Bij Central Coast Mariners krijgt Bolt, die een grote fan is van Manchester United, de kans om zich te bewijzen bij de club uit Gosford, een stad zo’n 75 km ten noorden van Sydney. „Ik kijk ernaar uit naar Australië te komen”, bekende Bolt. „Het is mijn droom om profvoetballer te worden. Ik weet echter dat het veel werk en trainingen zal vergen.”