Fraaie klus Jimmy Floyd Hasselbaink: assistent bij Engels elftal

Hasselbaink en Southgate waren enkele jaren ploeggenoten bij Middlesbrough, waarmee ze in 2006 de finale van het toernooi om de UEFA Cup (nu Europa League) bereikten.

De in Suriname geboren spits voetbalde jaren in Engeland, bij Leeds United, Chelsea, Middlesbrough en Charlton Athletic. Hasselbaink werd twee keer topscorer van de Premier League.

Trainer Hasselbaink

Na zijn actieve carrière werd Hasselbaink trainer. Hij begon in België met Antwerp FC en had vervolgens in Engeland de clubs Burton Albion, Queens Park Rangers en Northampton Town onder zijn hoede. In september vorig jaar kwam een einde aan zijn tweede periode als trainer van Burton Albion, dat uitkomt op het derde niveau (League One).

Engeland start de EK-kwalificatie donderdag in Napels tegen Italië en ontvangt drie dagen later Oekraïne op Wembley in Londen.