Van Emden rijdt tijdrit EK in vrouwenpak

Van Emden had gister aandacht gevraagd voor het feit dat zijn koffer nog steeds niet in Glasgow was aangekomen. „Helaas moet ik het EK tijdrijden van morgen naakt afwerken”, stelde hij.

„Want niemand schijnt te weten waar mijn koffer is gebleven. Na dertig uur is er nog steeds geen nieuws. De klok tikt en iedereen wijst naar elkaar”, aldus de tijdrijder.

En dus was hij genoodzaakt om iets te verzinnen. Dat bleek dus het vrouwenpak van Van Dijk te zijn, waarin ze overigens wel eerder op de dag Europees kampioen werd. „De maatschappij weet gewoon niet waar mijn koffer is. Ik heb dus verder geen kleren hier. Gelukkig had Ellen van Dijk nog een pak over, dus daar heb ik in gereden. Een vrouwenpak, maar het zat niet onaardig”, zei hij lachend tegen de NOS.