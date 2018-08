VIDEO - Hilariteit om ’Van Wolfshoven’

Van Wolfswinkel kon zijn lach amper inhouden, toen hij als ‘Van Wolfshoven’ werd voorgesteld door de erop los blunderende tolk, die de spits en passant afgelopen zaterdag vier keer liet scoren, waaronder een goal met het hoofd. In werkelijkheid maakte Van Wolfswinkel bij de 4-2 zege op Grasshoppers één goal en daarnaast had hij ook nog een goede kopkans.

,,Ik kijk echt uit naar deze wedstrijd, die voor mij heel speciaal is. Het is iets meer dan een jaar geleden dat ik hier vertrokken ben en dan is het erg leuk om nu alweer terug te zijn”, aldus Van Wolfswinkel. ,,Het is wel jammer dat het merendeel van mijn familie op vakantie is. Dan kom ik naar Nederlander en zijn zij er niet. Een aantal vrienden komt wel kijken en ook mijn zusje zal er zijn. Die hoop ik na de wedstrijd nog even te zien.”

Van Wolfswinkel beseft dat FC Basel favoriet is. ,,Iedereen zal zeggen dat wij favoriet zijn, maar wij zitten ook weer in een opstartfase. Wij hebben nog heel veel te bewijzen, naar iedereen toe en zeker ook naar onszelf”, aldus Van Wolfswinkel, die Vitesse zeker niet onderschat. ,,Bij Vitesse ziet er goed uit. Een groot gedeelte van de spelers ken ik natuurlijk. Er stond al een heel sterk elftal. Met de aankopen die er zijn gedaan, moet het alleen nog maar beter worden, want ze hebben kwaliteit ingekocht. Ik verwacht zeker dat ze dit seizoen weer een stap kunnen maken.”