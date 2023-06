Spectaculair wereldrecord Logan van Beek aan basis historische zege Oranje-cricketers

Beide landen hadden zich voor het laatste groepsduel in Zimbabwe al geplaatst voor de Super Six, de tweede ronde van de qualifier. Maar er stond wel degelijk wat op het spel, aangezien het onderling resultaat wordt verwerkt in de stand van de tweede ronde.

Oranje, bij afwezigheid van een handvol in Engeland spelende profs enigszins verzwakt, wilde zich niet vrijwillig naar de slachtbank laten leiden en maakte er in Harare een heus spektakelstuk van, en niet zo zuinig ook. Starring Logan van Beek.

Magnifieke Teja

De Caribische batsmen hadden er op het battingwicket van de Takashinga Sports Club zin in en sloegen in de toegestane 50 overs 374 runs bij elkaar. Nicholas Pooran bereikte in 65 ballen met grote mannenslagen een century (104 not out) en zag ook Brandon King (76) en Johnson Charles (54) hun ’vijftig’ maken. De bowlingcijfers van Oranje waren er om snel te vergeten.

Oranje, dat afgelopen zomer nog drie ODI-wedstrijden op het graswicket van het Amsterdamse VRA tegen de West-Indies speelde én verloor, had aan bat niks te verliezen en besloot het bat in de nek te leggen. En dat loonde. Dankzij bijdrages van Vikram Singh (37), Max O’Dowd (36), Wesley Barresi (27), Bas de Leede (33), maar vooral een prachtige ’honderd’ van Teja Nidamanuru (111) en 67 runs van captain Scott Edwards, kwam het Nederlands elftal eveneens tot 374 runs, voor het verlies van negen wickets.

Onemanshow

Oftewel: een tie, vrij zeldzaam in het cricket, was een feit. En bij een gelijkspel krijgen beide teams een extra over om runs te scoren. Captain Edwards besloot Van Beek en zichzelf in de ’Super Over’ naar het wicket te sturen. Nou ja, eigenlijk had Van Beek, geboren in Nieuw-Zeeland, net zo goed in zijn eentje kunnen batten, want hij beukte alle door Jason Holder gegooide ballen het veld uit: drie rechtstreeks, drie via de grond. Drie zessen en drie vieren.

De spelers van Oranje vieren hun winst op de West-Indies. Ⓒ Getty Images

Goed voor dertig runs, een wereldrecord in het internationale cricket. Om het sprookje helemaal compleet te maken, nam Van Beek de bal bij de West-Indische over ter hand, gooide twee batsmen uit en stond de tweevoudig wereldkampioen slechts zeven runs toe. Waardoor het Nederlands team, dat in 1991 in Haarlem ooit een keer de ’Windies’ in een oefenwedstrijd had verslagen, een historische zege in de annalen kan bijschrijven.

Flirt met NBA

Om het verhaal van Logan van Beek af te maken. Want hoe kwam de nieuwe wereldrecordhouder eigenlijk aan zijn Nederlandse paspoort? Welnu: de dochter van Sammy Guillen ontmoette op reis in Europa een man uit het verre Nederland. Het stel emigreerde naar Nieuw-Zeeland en kreeg daar een zoon: Logan, 32 inmiddels.

Het jongetje bleek het talent van zijn opa te hebben geërfd. Toen een uitnodiging van het nationale elftal van Nieuw-Zeeland op zich liet wachten, belandde Logan van Beek dankzij de bloedlijn van zijn vader in beeld bij Oranje. Het scheelde overigens niet veel of alleskunner Van Beek, een begenadigd basketballer, had bijna in de NBA gespeeld.