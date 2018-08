’We speelden Monopoly met vrouwen, zij waren onze eigendommen’

In een voorpublicatie in Engelse media is te lezen hoe Pennant vertelt over een spelletje ’Monopoly’ dat hij en zijn voetbalvrienden hadden bedacht. In plaats van huizen werden er echter vrouwen ’gekocht’ om seks mee te hebben.

„De meisjes die we gehad hadden, werden onze eigendommen”, vertelt Pennant. „Ze hadden wel allemaal een bepaalde waarde. De toppers waren bijvoorbeeld ’Mayfair’ of ’Bond Street’ en de mindere dames ’Old Kent Road’. Als ik seks had gehad met zo’n meisje en een van de jongens daarna met haar naar bed ging, moesten ze mij ’huur’ betalen. Als ze een ’Mayfair’ was, kreeg ik honderd pond. Was ze een ’Old Kent’, kreeg ik slechts veertien pond.”

Pennant erkent dat het hem en zijn collega’s puur om de seks ging. „Die dames waren er op uit om de hele avond getrakteerd te worden. Stonden er plotseling een stuk of tien aan ons tafeltje in de club. Wat zij niet wisten, was dat wij voetballers ze alleen maar mee naar huis wilden nemen om seks met ze te hebben en ze vervolgens nooit meer wilden zien. We gaven geen moer om ze.”

Pennant, die ooit te boek stond als een groot voetbaltalent, maar ondanks periodes bij Arsenal en Liverpool nooit echt doorbrak, kijkt nu met enige schaamte terug op zijn verleden. Ook op een avond met Ashley Cole, met wie hij geregeld triootjes had met een dame erbij. „Hij woonde in Canary Wharf en had daar een mooi appartement. Terwijl zij daar lag, gaven wij elkaar high fives. Soms namen we even pauze. Het maakte haar allemaal niets uit.”