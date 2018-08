Prachtig zilver Krumins op 10 kilometer

Krumins, vorig jaar al sterk vijfde op deze afstand bij de WK in Londen, liep rondenlang op korte afstand van Lonah Chemtai Salpeter en deed er alles aan de Isräelische hardloopster nog te achterhalen, maar ze moest in de drukkende warmte van het Olympisch Stadion toch haar meerdere erkennen in Salpeter.

Krumins lapte drie ronden voor het einde landgenote Jip Vastenburg, die figureerde in de finale. Ze kwam volledig kapot over de finish.