Vente: ’Ik sta er tegen Trencin’

Dylan Vente lost Robin van Persie af in het duel om de Johan Cruijff Schaal. De jonge spits zegt veel van de captain te leren. Ⓒ FOTO RENÉ BOUWMAN

ROTTERDAM - Dylan Vente haalt de schouders eens op. Spanning? Voor een Europese wedstrijd in Slowakije? „Als je steeds meer dingen meemaakt bij Feyenoord, ga je aan alles wennen. Als de trainer me opstelt, sta ik er”, zegt de pas 19-jarige spits en vervanger van Robin van Persie tegen AS Trencin.