Zidane voorbeeld voor iedere coach in elke sport

Bert van Marwijk Ⓒ René Bouwman

’De grond trilt onder de voeten van Real Madrid’ en ’De uitwedstrijd in Camp Nou wordt cruciaal’. Het waren enkele weken geleden koppen van artikelen in het Spaanse El Pais. De messen waren geslepen na de nederlaag van Real tegen Shakhtar Donetsk in de Champions League, maar Zinedine Zidane stak gewoon de hand in eigen boezem.