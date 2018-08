Vechten tegen een fenomeen

Anouk Vetter tijdens een open training op de baan bij Papendal in aanloop naar de Europese Kampioenschappen in Berlijn. Ⓒ ANP

BERLIJN - Dafne Schippers en Churandy Martina zijn hun Europese titels kwijt op de 100 meter en hetzelfde lot ligt in het verschiet voor meerkampster Anouk Vetter. Dit keer moet de Amsterdamse allrounder het opnemen tegen Nafissatou Thiam, die olympisch en wereldgoud in haar kast heeft hangen. Als de Belgische vedette heel blijft, is zilver of brons voor Vetter het hoogst haalbare.