Van Dijk maar nipt afgetroefd in strijd om Gouden Bal

Virgil van Dijk, hier met zijn vriendin Rike Nooitgedagt, eindigde als tweede nipt achter Lionel Messi. Ⓒ AFP

Het scheelde niet veel of Virgil van Dijk had toch de Gouden Bal in de wacht gesleept. Om precies te zijn had de Oranje-international en verdediger van Liverpool slechts zeven punten minder dan Lionel Messi die voor de zesde keer de Gouden Bal voor beste speler ter wereld kreeg uitgereikt.