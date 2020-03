Australische voetbalbond neemt cruciale maatregel

Directeur James Johnson zegt dat deze ingrijpende maatregel nodig is om te voorkomen dat de bond in grote financiële problemen komt. „Over de hele wereld zijn bedrijven zwaar getroffen door deze pandemie en dat is in het Australische voetbal niet anders”, zegt Johnson.

De nationale competitie, de A-League, werd deze week stilgelegd vanwege het coronavirus. De Olympische Spelen van Tokio zijn uitgesteld. Australië zou komende zomer zowel met een mannen- als een vrouwenploeg meedoen aan het olympische voetbaltoernooi. „Vrijwel alle voetbalactiviteiten voor de nabije toekomst zijn stopgezet”, aldus Johnson. „Dat heeft grote invloed op onze inkomsten. Om te zorgen dat we operationeel kunnen blijven, hebben we helaas moeten beslissen om ons personeelsbestand met 70 procent in te krimpen.”

De belangrijkste functies zijn teruggebracht tot parttimebanen. Ook zijn de nodige medewerkers met onbetaald verlof gegaan. „We blijven met een klein team opereren”, aldus de directeur.