’Ricciardo wilde geen knaapje van Max zijn’

„Daniel wil een nieuwe uitdaging, maar ik heb ook het gevoel dat hij Max telkens maar ziet groeien en groeien”, aldus Horner in de podcast van de Formule 1-website. „Max was bijna iedere kwalificatie en race sneller en Daniel kreeg steeds meer het gevoel dat hij het knaapje van Max werd. Toch vind ik zijn beslissing moeilijk te begrijpen. We hebben beide rijders altijd eerlijk en gelijk behandeld.”

Slechte grap

Dat Ricciardo juist voor Renault kiest, vindt Horner eveneens opmerkelijk. „We hebben er alles aan gedaan om hem binnenboord te houden. Er lag zelfs een optie op tafel, dat hij maar voor een seizoen zou tekenen en dan in 2020 bijvoorbeeld naar Ferrari of Mercedes zou kunnen. Toen hij belde dat hij naar Renault zou gaan, dacht ik eerst dat het om een slechte grap ging. Ik kon het niet geloven en was zo teleurgesteld. Ik had het begrepen als hij naar Ferrari of Mercedes was overgestapt, maar nu neemt hij een groot risico in deze fase van zijn carrière.”

Gasly en Sainz op lijstje

Horner gaat desgevraagd ook in op de nieuwe teamgenoot van Verstappen bij Red Bull. Hij erkent dat Pierre Gasly en Carlos Sainz op het lijstje staan. De naam van routinier Fernando Alonso doet ook de ronde, maar dat lijkt geen serieuze optie. Horner: „Ik heb veel respect voor Fernando, maar overal waar hij heeft gezeten heeft hij veel chaos veroorzaakt. Ik weet niet of het zo gezond zou zijn voor ons team als hij bij ons komt rijden. Daarnaast staat Red Bull erom bekend te investeren in jong talent.”

