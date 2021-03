Verstappen zeer positief na honderden kilometers: ’Dit is wat je wil’

„Het was een heel positieve dag”, zegt Verstappen in Bahrein. „Ondanks de lastige omstandigheden hebben we veel kunnen rijden. Het was warm, er stond veel wind en dit circuit is sowieso zwaar voor de banden. Maar ik ben heel blij met vandaag. Over snelheid hoeven we het nog niet te hebben, maar we hebben ons programma kunnen draaien.”

Snelste tijd

Verstappen noteerde ook de snelste tijd van de dag, maar dat is bij tests van ondergeschikt belang. Zaterdag stapt zijn teamgenoot Sergio Pérez in de RB16B, net als zondagochtend. Verstappen sluit zondagmiddag af.

„We hebben totaal geen problemen gehad. Dit is wat je wil op zo’n dag. Na de eerste paar runs – want natuurlijk pas je wat dingetjes aan – voelde de auto heel goed aan. Het was gewoon fijn om zo te rijden. Ik mag niet klagen. Dit is gewoon een goed begin voor ons. Al weten we over twee weken bij de kwalificatie voor de race in Bahrein pas echt hoe snel iedereen is.”