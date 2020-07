Brescia past gewicht Mario Balotelli aan naar 99,8 kilo

Op de clubwebsite paste de Italiaanse eersteklasser het gewicht van zijn enfant terrible aan naar 99,8 kilo. Als dat klopt, wil dat zeggen dat de Italiaanse spits acht kilo is aangekomen en dus nog net geen 100 kilogram weegt.

Ⓒ Screenshot clubwebsite Brescia

Of het ook echt zo is of niet, de aanpassing heeft veel weg van een nieuw pesterijtje richting Balotelli. Hij ligt al ruim een maand op ramkoers met zijn club, nadat hij niet kwam opdagen voor de eerste trainingen na corona. Toen hij daarna toch wilde komen trainen, werd hij weggejaagd door een begeleider van de club.

Nadat Balotelli en zijn makelaar Mino Raiola daarna beweerden dat de club zijn aanvaller opzettelijk niet wil laten testen op corona, dreigden ze bij Brescia met een rechtszaak voor schandelijke laster. Voorzitter Massimo Cellino riepe al dat hij het contract van de spits eenzijdig wil beëindigen, maar dat is vooralsnog niet gebeurd.