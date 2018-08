’Godin frustreert Mourinho met afwijzing’

José Mourinho was bereid om de gelimiteerde afkoopsom van de Atlético Madrid-verdediger (20 miljoen euro) op tafel te leggen en de Uruguayaan een gigantisch salaris (165.000 euro per week) te betalen, maar Godin zei nee.

De 32-jarige stopper was volgens The Daily Mail gevleid door het aanbod van The Red Devils, maar voelt zich veel te goed op zijn gemak bij zijn club om te vertrekken naar de Premier League.

Diego Godin ziet geen enkele reden om Madrid te verlaten. Ⓒ EPA

Godin speelt al sinds 2010 voor Atlético Madrid. De Rojiblancos namen hem na een sterk WK in Zuid-Afrika, waar Uruguay vierde werd, voor acht miljoen euro over van Villarreal.

In zijn acht jaar bij de Spaanse grootmacht was Godin altijd een zekerheidje. Inmiddels is hij de buitenlander met de meeste optredens in het eerste van Atlético.

De afwijzing van Godin zorgt ongetwijfeld voor frustratie bij Mourinho, die al de hele zomer op zoek is naar defensieve versterkingen. Zo had de Portugees Jerôme Boateng van Bayern München, Harry Maguire van Leicester City en Toby Alderweireld van Tottenham Hotspur op de korrel. Maar geen van hen hapte toe.

Manchester United legde eerder deze zomer 59 miljoen euro neer voor de Braziliaanse middenvelder Fred, die overkwam van Shakhtar Donetsk. Vleugelverdediger Diogo Dalot kwam voor 22 miljoen euro over van FC Porto en met Stoke City-doelman Lee Grant werd voor een kleine twee miljoen een goedkope reservekeeper gekocht.