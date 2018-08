„Ik voelde me op het begin niet heel erg soepel. Ik moest de eerste 500 meter oppassen dat mensen er niet snel vandoor gingen”, zei Van Rouwendaal na afloop tegen de NOS over het begin van haar race.

Sharon van Rouwendaal viert haar overwinning. Ⓒ ANP

De olympisch kampioene van Rio bleef met de Italiaanse Giulia Gabrielleschi over. „Ik kwam gewoon niet van haar af. Ik dacht: ik blijf maar gewoon doorzwemmen. Toen kwam de sprint waar ik al twee uur op aan het wachten was. Ik deed al het werk, dus het had echt gevoeld als verliezen als ik in de sprint was geklopt. Aan het einde kreeg ik steeds meer energie. Toen wist ik dat ik het ging halen.”

Esmee Vermeulen eindigde achter Gabrielleschi als derde. Van Rouwendaal: „Ik zag al dat ze heel goed lag. Echt geweldig, ik heb haar een week lang zitten opnaaien.”

Vermeulen had niet echt rekening gehouden met een medaille. „Ik besef het nog niet helemaal”, liet ze weten.