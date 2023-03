Premium Het beste van De Telegraaf

’Ik ben nu blij dat we er eerlijk om gesprint hebben’ Vollering na zege in Strade Bianche: ’K*twijf? Dat was niet bedoeld voor ploeggenote Kopecky’

Door Hans Ruggenberg Kopieer naar clipboard

Demi Vollering toont de trofee na haar winst in de Strade Bianche. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Letterlijk en figuurlijk zijn de stofwolken amper gaan liggen na Strade Bianche. Een dag na haar zege heldert Demi Vollering één en ander op over een bizarre vrouwenkoers, waarin zijzelf, een op hol geslagen paard, loslopende hond en ploeggenote Lotte Kopecky de hoofdrollen speelden. In verschillende media verscheen de tekst dat Vollering achter de streep ’k*twijf’ riep naar Kopecky, nadat de Belgische titelverdedigster sprintte om de winst te pakken. De 26-jarige Vollering legt uit op wie dat scheldwoord daadwerkelijk gericht was en waarom.