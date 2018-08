Spectaculair goud voor Weertman op EK

De Nederlander leek donderdag in het meer Loch Lomond in Schotland genoegen te moeten nemen met zilver, maar na een indrukwekkende inhaalrace tikte hij bij de finish een fractie eerder aan dan Kristof Rasovszky. De Hongaar had woensdag wel de 5 kilometer op zijn naam geschreven.

Het duurde lang voordat de jury, na uitgebreid de beelden te hebben bestudeerd, een winnaar kon aanwijzen. Achter Weertman en Rasovszky verzekerde de Duitser Rob Muffels zich van brons.

Weertman won twee jaar terug in Hoorn ook de Europese titel en in 2014 in Berlijn schreef hij die afstand bij de EK eveneens op zijn naam. De in Naarden geboren zwemmer is ook olympisch- en wereldkampioen op deze afstand.

In Schotland bouwde de 26-jarige Weertman zijn race zorgvuldig op. De pupil van bondscoach Marcel Wouda schoof langzaam op naar voren. Hij leek echter te lang te wachten om ook Rasovszky nog voorbij te gaan. De laatste honderd meter werd het verschil echter razendsnel teruggebracht. Weertman dacht zelf dat de Hongaar iets eerder de finishplaat aantikte. Toen hij uit het water kwam, feliciteerde hij Rasovszky direct. Pas bij het zien van de beelden bleek het misschien toch wat anders te liggen en mocht Weertman uiteindelijk toch weer juichen.

Pepijn Smits, de andere Nederlandse deelnemer, finishte als dertiende. Op de 5 kilometer eindigde hij een dag eerder als zesde.