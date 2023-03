Megaverlies Chelsea door Abramovich-sancties

De Russische zakenman verkocht Chelsea aan het einde van het vorige seizoen aan een Amerikaans consortium onder leiding van Todd Boehly.

Nadat Russische militairen begin vorig jaar Oekraïne waren binnengevallen, zette de Britse overheid Abramovich op een sanctielijst. De Rus zou nauwe banden onderhouden met president Vladimir Poetin. Als gevolg daarvan mocht Chelsea, dat sinds 2003 eigendom was van de Rus, onder meer tijdelijk geen tickets voor thuiswedstrijden verkopen. Ook moest de fanshop een tijdje dicht en kon de club niet met spelers onderhandelen over contracten. Chelsea had zelfs een speciale licentie nodig om wel te kunnen blijven voetballen.

’Winnende bod’

Abramovich besloot daarop de club te verkopen. Het ’winnende’ bod kwam van het consortium rond Boehly. Het overnamebedrag van omgerekend zo’n 3 miljard euro ging naar goede doelen, omdat Abramovich zelf niets mocht verdienen aan de deal.

Chelsea presenteerde maandag de jaarcijfers over het seizoen 2021-2022. De ’Blues’ eindigden diep in de rode cijfers. De club zegt desondanks te voldoen aan de financiële regels van de Europese bond UEFA en de Premier League. Hoewel Chelsea met Boehly als eigenaar al voor honderden miljoenen investeerde in nieuwe spelers, staat de ploeg slechts op de tiende plaats in de Engelse competitie.