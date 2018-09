'Dolberg en Younes, not for sale'

Het is allerminst ideaal voor de nieuwe trainer Marcel Keizer, die net als de Ajax-leiding gruwelt van de gedachte aan vorig jaar. De vijf punten die de Amsterdammers op 13 en 20 augustus, in de transferperiode, thuis tegen Roda JC (2-2) en Willem II (1-2) verspeelden, braken Bosz uiteindelijk lelijk op in de kampioensrace met Feyenoord.

Het verklaart de actie van Overmars. In strijd met het aloude Ajax-adagium dat elke speler voor de juiste prijs te koop is, geeft de directeur nu een krachtig signaal af: „Kasper Dolberg en Amin Younes, not for sale.” Ofwel: niet te koop. „Klaas-Jan Huntelaar en Dolberg zijn een toptandem van meester en leerling”, aldus het directielid.

Tot vlak voor de deadline zal er aan spelers worden getrokken. Neem Davinson Sanchez. De verdediger mag zich net als Dolberg ondanks een zwakke Europa League-eindstrijd verheugen in belangstelling. FC Barcelona en Real Madrid zijn de eerste clubs die worden genoemd, maar Internazionale lijkt door te pakken. „Maar voor minder dan 40 miljoen gaat hij echt niet weg”, aldus Overmars. „Onbespreekbaar.”

