Max Verstappen klaagt over gebrek aan grip in laatste training

Hamilton reed op de zachtste band een tijd van 1.17,811 op het bord. Verstappen was een kwart seconde langzamer, op korte afstand gevolgd door Pérez, Nico Hülkenberg (Haas) en Lando Norris (McLaren).

Het kan niet op voor Max Verstappen. De Red Bull-coureur rijgt de zeges aaneen dit seizoen, in Boedapest gaat hij voor zijn zevende zege op een rij. We blikken vooruit met verslaggever Erik van Haren. Tekst gaat door onder de video.

Tijdens zijn snelle run op het zachtste rubber klaagde Verstappen over een gebrek aan grip in zijn vernieuwde RB19. Eerder in de training had hij zich op de medium-band vooral gefocust op de racesimulatie.

Banden sparen

Net als op de vrijdag probeerden de coureurs vooral hun banden zoveel mogelijk te sparen, omdat ze die de rest van het weekeinde nog hard nodig hebben. In plaats van dertien sets, zijn er slechts elf bandensets per coureur beschikbaar. In het kader van die test zijn ook de regels voor de kwalificatie (start zaterdag 16.00 uur) anders. Dan mag in Q1 alleen de harde band worden gebruikt, in Q2 de mediums en in Q3 de softs.

Hamilton was vrijdag nog zeer negatief over zijn Mercedes, maar tijdens de derde training dus het snelst. Hoe het veld zich echt tot elkaar verhoudt over één snelle ronde, wordt echter pas tijdens de kwalificatie duidelijk. Zo kwamen Ferrari-coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz ook niet verder dan de zevende en achtste tijd in de laatste trainingssessie in het warme Boedapest.