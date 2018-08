’Ongelooflijke teleurstelling’ voor Cavendish

De Britse voormalige wereldkampioen is niet fit en heeft van artsen het advies gekregen niet te rijden, maakte de Britse wielerbond bekend.

Reikhalzend was er uitgekeken naar een treffen tussen de 33-jarige sprinter en de huidige wereldkampioen Peter Sagan uit Slowakije. Cavendish kampt dit seizoen echter met diverse blessures door valpartijen.

„Het is ongelooflijk teleurstellend me te moeten terugtrekken uit het geweldige Britse wielerteam dat in Glasgow meedoet”, aldus de sprinter.