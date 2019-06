Bertens loopt door kou, regen en wind achter op schema

Troosteloosheid troef op het tennispark in Rosmalen (grote foto) waar de herfst regeert. Ⓒ ANP

ROSMALEN - Wat een treurigheid bij het tennistoernooi in Rosmalen. Het Libéma Open wordt geteisterd door kou, regen en wind. Bovendien zijn blikvangers als Robin Haase en de Griekse ster Stefanos Tsitsipas tussen de buien door uitgeschakeld. Kiki Bertens is nog wel in de race, maar nog niet eens klaar met haar partij in de tweede ronde.