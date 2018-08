’Opgepompte’ Kromowidjojo grijpt naast plak

De 27-jarige Groningse ging in de finale hard van start, maar tikte pas als zesde aan in 25,88 seconden. De Europese titel ging voor de vierde keer op rij naar Sarah Sjöström uit Zweden: 25,16.

Kromowidjojo had in overleg met bondscoach Marcel Wouda de 100 meter vrije slag overgeslagen, omdat ze volgens Wouda meer kans op een medaille zou hebben op de 50 vlinder. De drievoudig olympisch kampioene kon haar moeizame toernooi in Glasgow echter niet opluisteren met nog een plak.

Eerder pakte de Groningse wel brons op de 50 vrij en twee keer zilver met de estafetteploeg op de 4x100 vrij (vrouwen en gemengd).

„Ik sta nog steeds achter mijn keuze om de 100 vrij over te slaan”', zei Kromo bij de NOS. „Mijn tijd was niet goed genoeg, maar op Sarah na zwom niemand heel hard. Ik had superveel zin in deze race en was helemaal opgepompt door dat goud van Ferry”, zei ze over haar vriend Ferry Weertman, die enkele uren eerder goud had gepakt op de 10 kilometer in het open water.

„Ik had graag met hem samen een medaille willen vieren, maar helaas. Een verklaring hiervoor heb ik niet. Het is zeker niet zo dat ik een dip heb, ik heb hier op het EK ook gewoon op het podium gestaan. Twaalf jaar geleden stond ik voor het eerst op het EK-podium en ik ben superblij dat ik nog steeds bij de top hoor. Maar ik had dit toernooi graag anders willen afsluiten. Dit is niet waar ik voor kwam.”