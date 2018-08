Koppen rollen bij Willem II

De commissarissen Jack Buckens en Jan Scheerlinck stappen op en stellen hun zetel in de raad ter beschikking. De raad van commissarissen ligt al geruime tijd overhoop met het clubbestuur. De rvc ziet in algemeen directeur Berry van Gool niet de juiste man om de club in de nabije toekomst te leiden.

In de nacht van woensdag op donderdag sprak de clubraad het vertrouwen uit in het stichtingsbestuur, waarmee de positie van de commissarissen onhoudbaar werd. De weg was daarmee vrij voor Van Gool, sinds 2013 directeur in Tilburg, om aan te blijven. Buckens en Scheerlinck trokken vervolgens hun conclusie.

„De clubraad heeft met meerderheid van stemmen het vertrouwen uitgesproken in het stichtingsbestuur. Daarmee dreigt weer een nieuwe periode van discussie te starten. Dat is niet in het belang van Willem II en het belang van Willem II is uiteindelijk het enige wat telt”, aldus het duo. Wat de overige drie commissarissen doen, is onduidelijk.