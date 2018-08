Leicester City slaat slag met Vardy

De Engelse spits verlengde aan de vooravond van het nieuwe Engelse voetbalseizoen zijn contract bij de 'Foxes' tot medio 2022. De 31-jarige Vardy begint aan zijn zevende seizoen bij Leicester City.

De Engelse aanvaller was de hoofdrolspeler tijdens het seizoen 2015-2016. Vardy leidde Leicester City met 24 doelpunten tot ieders verrassing naar de titel in de Premier League. Het jaar daarop scoorde hij dertien keer, afgelopen seizoen kwam Vardy tot twintig treffers in de Engelse topcompetitie. Leicester City opent de Premier League vrijdag op Old Trafford tegen Manchester United.

Vardy behoorde tot de Engelse selectie op het WK, waar hij wel veelal als reserve fungeerde. Engeland eindigde in Rusland op de vierde plaats. In 26 interlands kwam de spits tot zeven doelpunten.