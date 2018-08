Beschamende afgang Feyenoord in Slowakije

In de zesde minuut kwam Trencín al op voorsprong in een snikheet Zilina. Sven van Beek werd door de benen gespeeld en Antonio Mance had geen moeite om de overtalsituatie doeltreffend af te ronden: 1-0.

Vijf minuten later leek het al 2-0 te worden, maar de kopbal van Jamie Lawrence - die in het doel verdween - werd afgekeurd.

Ⓒ HH

Feyenoord werd kort op de huid gezeten, terwijl Trencín in balbezit regelmatig niet kort werd gedekt. Met 1-0 mochten de Rotterdammers hun handjes dichtknijpen.

Uit het niets ging Sam Larsson nog langs de doelman in de 18e minuut, maar zijn inzet met links om voor te zetten op Dylan Vente was uitermate zwak.

De Slowaken waren echter in de drukkende hitte feller dan Feyenoord. Voor rust kreeg Trencín de zoveelste kans, maar Calvin Verdonk redde op wonderbaarlijke wijze op de lijn. Het duurde echter niet lang. Na een kinderlijk misverstand tussen Van Beek en doelman Justin Bijlow in de 36e minuut kon de onhoudbare Mance de bal zo meenemen en de 2-0 binnenprikken.

Ⓒ ANP

Alsof het voor de ontluisterend spelende Rotterdammers nog niet erg genoeg was, ging Bart Nieuwkoop bij een voorzet vanaf rechts zo onder de bal door. Daar stond Philip Azango: 3-0.

Na rust eenzelfde spelbeeld. Trencín was simpelweg feller. Dat resulteerde al snel, na wederom zwak ingrijpen van zowel Van Beek als Jan-Arie van der Heijden in de derde treffer van Mance: 4-0.

Zowaar een kleine opleving in de 71e minuut, maar Jean-Paul Boetius wist bij een goede schietkans niet de zo belangrijke treffer op het bord te zetten. Een uitgoal zou Feyenoord nog enige hoop bieden voor de return in Rotterdam.

In de slotfase kregen beide teams nog wat kansjes, maar de Rotterdammers kregen het niet meer voor elkaar. Door de beschamende 4-0 nederlaag in Zilina lijkt het voor Feyenoord schier onmogelijk om de play-offs van de Europa League te halen en is Europese uitschakeling dichtbij.