Van Bronckhorst schaamt zich kapot

Een teneergeslagen Feyenoord-trainer wist niet wat hij zag. „We hebben niets kunnen brengen. De nederlaag was dan ook dikverdiend, we hadden nog meer doelpunten tegen kunnen krijgen. Ik schaam mij voor het vertoonde spel.”

Bekijk ook: Beschamende afgang Feyenoord in Slowakije

Van Bronckhorst gaat verder tegenover de camera van RTL 7. „De grootste tegenstander zijn wij zelf. Dat mag niet en daar heb ik nu nauwelijks woorden voor. Deze wedstrijd moeten we nu verliezen en meenemen. Ik voel mij hier verantwoordelijk voor, want niemand haalde zijn niveau. We hebben de goal cadeau gegeven en zo is het wel heel moeilijk om wedstrijden te winnen.”

Bekijk ook: Trainer Trencín houdt slag om de arm na afslachting Feyenoord

Toch ziet hij nog een minieme kans voor de return in Rotterdam. „Het wordt heel moeilijk. We moeten sowieso anders op het veld staan. dan is er altijd een kans.”