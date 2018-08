Van Wolfswinkel dompelt ’eigen’ Vitesse in rouw

De Nederlandse spits van Basel zorgde er daarmee voor dat de Arnhemmers volgende week tijdens de return in Zwitserland voor een zware opdracht staan.

De winnaar van het tweeluik plaatst zich voor de play-offs waarin een plek in de groepsfase van de Europa League valt te verdienen. Vitesse schakelde in de vorige ronde FC Viitorul uit Roemenië uit (5-3).

Ⓒ Hollandse Hoogte / VI Images (2)

FC Basel bereikte vorig seizoen als kampioen van Zwitserland de achtste finales van de Champions League, waarin Manchester City te sterk bleek. De club van spits Van Wolfswinkel moest na acht jaar de landstitel aan Young Boys laten en komt daarom nu uit in de Europa League.

Vitesse had in de beginfase een overwicht, maar de thuisclub verzuimde dat uit te drukken in doelpunten. Tim Matavz kreeg binnen twintig minuten drie kansen. De Sloveense spits wist de Zwitserse keeper Jonas Omlin echter niet te passeren.

Na die sterke start zakte Vitesse terug. FC Basel, dat slecht is begonnen aan de Zwitserse competitie en daarom al van trainer is gewisseld, kwam in de tweede helft steeds beter in de wedstrijd. Van Wolfswinkel, de spits die Vitesse vorig jaar in de bekerfinale tegen AZ met twee doelpunten de eerste prijs in de 125-jarige clubhistorie bezorgde, schoot eerst in kansrijke positie nog in de handen van de Arnhemse doelman Eduardo. In de extra tijd was het wel raak. Van Wolfswinkel stak na zijn doelpunt haast verontschuldigend zijn hand op naar het Arnhemse publiek.