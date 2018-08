Alleen Zonderland naar finale op EK

De doelstelling, een plaats bij de top vijf, werd bij lange na niet gehaald. Oranje, vier jaar geleden zesde, werd nu negende in de kwalificaties en mist de teamfinale. Een troost was de finaleplaats voor Epke Zonderland aan de rekstok, maar die was de Fries aan zijn stand verplicht.

Zonderland turnde een behoudende oefening die hem een score van 14,333 opleverde. Daarmee plaatste hij zich desondanks als eerste voor de finale van zondag, waarin hij de favoriet is. Voor Frank Rijken, die op brug (14,366) net buiten de top acht viel, voor Bart Deurloo, derde nog aan de rekstok bij de WK in Montreal, Casimir Schmidt en Bram Verhofstad rest slechts toekijken als komend weekeinde de finales plaatsvinden.