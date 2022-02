Kees van Wonderen grapt na bekerstunt: ’Go Ahead is toch de vijfde club van Nederland’

Voetbal

FC Utrecht-captain Willem Janssen kondigt enkele dagen na Eredivisie-duel 400 pensioen aan

Willem Janssen speelde afgelopen weekend zijn 400e wedstrijd in de Eredivisie. Het is een duel in zijn laatste seizoen geweest, zo maakt zijn club FC Utrecht bekend. Janssen is momenteel van alle in de Eredivisie actieve spelers degene met de meeste wedstrijden achter zijn naam.