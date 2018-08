Van Wolfswinkel: ’Apart gevoel om Vitesse pijn te doen’

Hij besloot dan ook niet te juichen na zijn fraaie treffer in de 93e minuut. „Het hoort erbij. Ik kan niet helemaal uit mij dak gaan. Maar ik speel natuurlijk wel om te winnen en ik ben blij dat dit gelukt is. Ze zijn me hier toch al bijna vergeten, ze noemen me al Van Wolfshoven”, grapte hij voor de camera van RTL 7.

Van Wolfswinkel vervolgt: „Het was een geweldige pass en ik schiet goed binnen. Vitesse had wel een goaltje verdiend, maar wij kregen ’m. Het is natuurlijk erg mooi dat we een uitdoelpunt te pakken hebben. Maar dit is pas één wedstrijd, we krijgen er nog een. En dat zal een lastige pot gaan worden voor ons.”