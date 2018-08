Vorstelijke ontvangst Seedorf en Kluivert

Clarence Seedorf (42) en de 79-voudig international werden in het Hilton Hotel vorstelijk ontvangen, zetten hun handtekening onder een contract voor twee jaar met een optie voor nog twee jaar en moeten in 2019 met de nationale ploeg proberen in eigen land de Afrikaanse titel prolongeren. „Het is geweldig om met Clarence te gaan samenwerken”, aldus Kluivert die Seedorf in de D1 van Ajax leerde kennen, waarna ze in 1995 samen de Champions League wonnen.

„Op papier is Clarence de bondscoach en ben ik zijn assistent, maar in de praktijk is het een duobaan. We hebben aan een half woord genoeg om elkaar te begrijpen, voelen elkaar goed aan. Door onze ervaringen in de top en onze kennis als trainer kunnen we elkaar goed aanvullen.”

De 40-voudig doelpuntenmaker in Oranje spreekt van een ’schitterende uitdaging’. „Kameroen heeft een fysiek sterke en technische ploeg, dus zijn – als titelhouder – de verwachtingen voor de Afrika Cup hooggespannen. Maar de concurrentie is groot”, aldus Kluivert die lang nadacht over de aanbieding van de voetbalbond van Kameroen.

„Er was een aantal andere opties. Maar dit paste het best bij mijn privé-situatie (bij Rossana Kluivert werd borstkanker ontdekt, red.). Natuurlijk is het een veelomvattende baan. Maar omdat ik niet elke dag in Kameroen word verwacht, kan ik veel thuis in Barcelona zijn. En de meeste spelers van Kameroen spelen in Europa. Die kan ik daar bezoeken. Dus in principe ben ik alleen in de interlandperiodes in Afrika.”

Een van de potentiële internationals van Kameroen die Kluivert en Seedorf zullen bekijken, is André Onana die met Justin Kluivert samenspeelde bij Ajax. „Een uitstekende keeper. Hij zal er normaal gesproken wel bij zijn”, zegt de Amsterdammer die met Seedorf zijn vuurdoop heeft in Oost-Afrika. „Op 8 september op de Comoren.”