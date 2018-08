’Kromo’ vraagt om geduld

Ⓒ ANP

GLASGOW - In Glasgow bereikte Ranomi Kromowidjojo deze week enigszins zorgwekkende geluiden vanuit Nederland. ,,Mijn oma vertelde dat ze had gehoord dat ik in een dipje zit’’, vertelde de zwemster na afloop van een teleurstellend verlopen Europees kampioenschap. Met vragende blik keek ze vervolgens in de catacomben van het Tollcross International Swimming Centre naar de journalisten tegenover haar. ,,Is het niet jullie taak om te laten weten dat daar absoluut geen sprake van is en dat de mensen thuis zich geen zorgen hoeven te maken?’’