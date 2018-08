Live Extra - Zwolle en Heerenveen openen bal in Eredivisie

Het openingsduel begint in Zwolle om 20.00 uur. Bij Heerenveen maakt de nieuwe trainer Jan Olde Riekerink zijn officiële debuut op de bank.

Volg hier het duel tussen PEC Zwolle en Heerenveen via onze Live Widget

Voor de 55-jarige Olde Riekerink wordt het zelfs zijn debuut in de Eredivisie. Hij werkte als jeugdtrainer bij Ajax en was daarna vooral over de grens actief bij onder meer FC Porto, de Chinese bond en Galatasaray.

Als opvolger van Jurgen Streppel moet hij Heerenveen dit seizoen weer naar de play-offs om Europees voetbal leiden. De Friese club heeft zich in de zomer versterkt met onder anderen Sherel Floranus, Rodney Kongolo en Sam Lammers.

PEC Zwolle liep afgelopen jaar door een slechte tweede seizoenshelft de play-offs om een Europees ticket mis. Trainer John van 't Schip moest afscheid nemen van smaakmakers als Mustafa Saymak, Youness Mokhtar en Philippe Sandler.

Daar kwamen met Mike van Duinen, Clint Leemans, Vito van Crooy, Kenneth Paal, Darryl Lachman, Zian Flemming, Denis Genreau en Gustavo Hamer heel wat nieuwe spelers voor in de plaats.

Tegen Heerenveen moet blijken of het sterk gewijzigde Zwolse elftal klaar is voor het seizoen.