’Stuk voor stuk Feyenoord-onwaardig’

„Iedereen die vandaag op het veld stond was Feyenoord-onwaardig. Het was een wanprestatie van iedereen op het veld”, aldus de aanvoerder in gesprek met FOX Sports.

„We gaan hier als groep ook zeker over praten, want dit kan natuurlijk niet. We spelen Europees voetballen en zo moeten we het ook gaan beleven. We begonnen niet goed en liepen eigenlijk de hele wedstrijd achter de feiten aan. Vanaf minuut één verloren we alle duels. Dat is kwalijk. We moeten allemaal in de spiegel kijken, want dit kan niet. Ik heb zelf ook niet goed gespeeld en kijk altijd het liefst naar mezelf. Dat moet de rest ook doen.”

Bekijk ook: Van Bronckhorst schaamt zich kapot

Jordy Clasie kijkt toe hoe Jens Toornstra zich opwindt na wéér een tegentreffer. Ⓒ ANP Pro Shots

Totaal verkeerde aanpak

Clasie vond het bizar om te zien dat de Feyenoord de Slowaken eigenlijk de hele wedstrijd in de kaart speelde.

„Er was geen sprake van onderschatting. Zeker niet. Want Trencin had aankondigd dat het vanaf het begin direct druk wilde zetten. We wisten hoe ze gingen spelen, maar toch bleven we de korte bal spelen. Daardoor kregen zij de duels die ze wilden en konden ze in de wedstrijd komen. Het had beter geweest om vaker de diepte te zoeken. Volgens mij hebben we dat één keer gedaan en toen kwam er meteen een kans uit. We hanteerden gewoon een totaal verkeerde aanpak.”

Bekijk ook: Beschamende afgang Feyenoord in Slowakije

De spelers van Feyenoord, met in het midden Jordy Clasie, druipen af. Ⓒ ANP Pro Shots

Flinke domper

Feyenoord was het seizoen vorige week nog met een lach begonnen. „We wilden voortborduren op het winnen van de Johan Cruijff Schaal, maar nu krijgen we een flinke domper te verwerken. En dat hebben we aan onszelf te danken.”

Bekijk ook: Trainer Trencín houdt slag om de arm na afslachting Feyenoord

Heel dom

Tegen beter weten in probeerde Clasie met het oog op de return in Rotterdam de moed er nog een beetje in te houden.

„Het klinkt heel dom om te zeggen dat we er nog in geloven, maar in het voetbal is alles mogelijk. Ik kan moeilijk zeggen dat we er nu mee stoppen. Als zij vier goals kunnen maken, dan kunnen wij het ook. Maar inderdaad, het wordt heel lastig om dit nog recht te zetten.”