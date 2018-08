Rampzalige Europese week heeft gevolgen

Denemarken profiteerde van de tegenvallende prestaties afgelopen week van Feyenoord, Vitesse en Ajax.

Ajax verspeelde op bezoek bij Standard Luik een voorsprong van 2-0 (2-2). Feyenoord en Vitesse wonnen helemaal geen punten voor het Nederlands voetbal. De bekerwinnaar uit Rotterdam leverde een wanprestatie bij Trencin (0-4). Vitesse verloor van FC Basel (0-1).

Het is de Nederlandse clubs veel aan gelegen dit seizoen minimaal als elfde te eindigen op de coëfficiëntenlijst. De nummer één tot en met tien mogen in het seizoen 2020/2021 minimaal één club rechtstreeks afvaardigen naar de Champions League. De nummer elf profiteert ook mee als de winnaar van de Champions League zich via de eigen competitie ook weer plaatst voor de nieuwe editie van dat prestigieuze toernooi.

Nederland heeft op dit moment een geringe achterstand op nummer elf Oostenrijk en nummer twaalf Denemarken. Nummer tien Turkije ligt voorlopig buiten bereik. PSV en Ajax zijn al zeker van een ticket voor de groepsfase van de Europa League en kunnen zich nog plaatsen voor het hoofdtoernooi van de Champions League. AZ is na twee duels al uitgespeeld in Europa en Feyenoord en Vitesse strijden volgende week voor een klein kansje.