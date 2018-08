Schippers wil ’ouderwets’ vlammen

Het is de afstand waarop Schippers tweevoudig wereldkampioene is. Ze won in Berlijn het brons op de 100 meter en heeft aangekondigd 'ouderwets' hard te willen gaan op de dubbele afstand, haar favoriete nummer. ,,Alleen het goud telt'', zei ze.

Samuel was dit jaar bijna net zo snel als Schippers en werd op de 100 meter vijfde. De finale van de 200 meter is zaterdagavond.

Anouk Vetter zal boven zichzelf moeten uitstijgen wil ze haar Europese titel op de zevenkamp prolongeren.

Na de eerste vier onderdelen op de EK in Berlijn heeft ze een grote achterstand van 215 punten op de Britse koploper Katarina Johnson-Thompson.

Een medaille is zeker nog mogelijk voor de Arnhemse, die vijfde staat in de tussenstand en doorgaans veel punten scoort bij het verspringen en het speerwerpen, het vijfde en zesde onderdeel.

De zevenkamp sluit vrijdagavond om 20.20 uur af met de 800 meter.

Programma Nederlanders

Atletiek

10.30 uur: kwalificatie polsstokhoogspringen mannen (Rutger Koppelaar)

10.50 uur: verspringen meerkamp vrouwen (Anouk Vetter)

12.25 uur: 3000 meter steeplechase vrouwen (Irene van der Reijken)

12.50 uur: speerwerpen meerkamp vrouwen (Anouk Vetter)

Wielrennen

Vanaf 13.00 uur: kwalificatieheats BMX (Niek Kimmann, Dave van der Burg, Niels Bensink, Justin Kimmann, Joris Harmsen, Robin Dijk, Mitchel Schotman, Kevin van de Groenendaal, Judy Baauw, Ruby Huisman, Manon Veenstra, Laura Smulders en Merel Smulders)

Atletiek

13.05 uur: series 4x400 meter mannen (Nederlands team)

Zwemmen

16.00 uur: schoonspringen Finale 1-meterplank vrouwen (mogelijk met Celine van Duijn)

Triatlon

17.00 uur: finale triatlon mannen (Donald Hillebregt en Jorik van Egdom)

Atletiek

19.10 uur: halve finales 110 meter horden mannen (Koen Smet)

19.48 uur: halve finales 200 meter vrouwen (Dafne Schippers en Jamile Samuel)

20.20 uur: 800 meter meerkamp vrouwen (Anouk Vetter)

21.35 uur: finale 110 meter horden mannen (mogelijk Koen Smet)