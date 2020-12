Video: Lionel Messi evenaart wereldrecord van Pelé

De Argentijnse sterspeler maakte tegen Valencia zijn 643e treffer in dienst van de Catalaanse club en heeft daarmee wereldwijd de meeste goals voor één club gemaakt. Hij deelt het record met Pelé, die er 643 maakte voor Santos.

Barça stond in het competitieduel met Valencia met 1-0 achter, toen Messi diep in de blessuretijd van de eerste helft gelijk maakte. Hij miste in eerste instantie een strafschop, maar in de rebound wist hij de bal alsnog in het doel te koppen. Het was zijn 450e competitietreffer.

Messi deed meer dan 15 jaar over zijn productie. Hij maakte zijn eerste goal voor de Catalaanse club op 1 mei 2005 tegen Albacete. De 33-jarige Argentijn kwam tot zijn 643 doelpunten in 748 officiële wedstrijden. Pelé speelde achttien seizoenen voor Santos, van 1956 tot 1974. Hij had 757 wedstrijden nodig voor zijn 643 treffers.