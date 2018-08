Zwak Feyenoord wekt verbazing

Bekijk ook: Rampzalige Europese week heeft gevolgen

„We winnen met 4-0, als je dat voor de wedstrijd had gezegd, had ik je voor gek verklaard”, aldus aanvoerder El Mahdioui (22) in gesprek met FOX Sports. „Ik had gedacht dat we misschien me 1-0 of 2-0 zouden winnen, maar dit niet. Ik kan het amper geloven”

El Mahdioui, die in Nederland voetbal bij Jong Ajax en ADO, schrok van het matige spel van Feyenoord. „Ik was verbaasd, maar het was ook fantastisch, hoe wij aan de wedstrijd begonnen. We waren goed aan de bal en super fel in de duels. We gaven ze weinig tijd. Na afloop geloofde ik het bijna niet.”

Aschraf El Mahdioui maakt ook Steven Berghuis het leven zuur. Ⓒ Hollandse Hoogte

De Amsterdamse middenvelder weigert zich rijk te rekenen. „We zijn nog niet klaar. Feyenoord heeft veel goede spelers en een paar van hen deden vandaag niet mee”, zo doelde hij onder anderen op Robin van Persie, die vanwege het kunstgras thuisbleef.

„We zijn goed, maar kunnen in De Kuip niet even lekker ontspannen een balletje gaan trappen. We moeten volgende week weer keihard bikkelen. Er wacht ons een pittige opgave. We moeten met het mes op de keel strijden.”

Joey Sleegers is dolblij na een treffer van Antonio Mance, die drie keer het net vond. Ⓒ AP

Ook Joey Sleegers, die een verleden bij Feyenoord, heeft had voor aanvang niet kunnen denken dat hij met Trencin zijn oude ploeg zó voor schut zou zetten. „Ik weet waartoe we in staat zijn, maar dit is ongelooflijk. We hebben als team geknokt en waren effectief, maar Feyenoord is me ook wel een beetje tegengevallen.”

Sleegers doorliep de jeugdopleiding op Varkenoord, maar maakte nooit officiële minuten in Feyenoord 1. „Ja, dan voelt dit wel een beetje als revanche. Ik ben toch weggegaan bij die club. Ik ging ook nog op zoek naar een doelpunt, maar helaas lukte dat niet. Wel had ik een mooie assist”, glunderde de 24-jarige Helmonder, die tegen Feyenoord als rechtsbuiten opereerde.