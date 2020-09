De rivalen van Primoz Roglic zakken er finaal doorheen

Gele trui-drager Primoz Roglic. Ⓒ BSR Agency

PUY MARY - Stoïcijns zat Primoz Roglic er in zijn gele trui bij, terwijl hij het zei. „Er zijn nog veel scenario’s mogelijk en ik wil me niet te veel bezig houden met namen.” Het volgde op de vraag wie hij als zijn grootste concurrent beschouwt voor de Tour-zege na de loodzware bergproef door het Centraal Massief met finish op de muur van Puy Mary. ’Titelverdediger Egan Bernal of Tadej Pogacar?’