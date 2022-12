Voetbalwereld treurt in dankbaarheid: ’Pelé is weg, maar zijn magie zal blijven’

De Braziliaanse voetbalbond heeft een mooi eerbetoon voor haar bekendste exponent. „De CBF betreurt de dood van Edson Arantes do Nascimento, beter bekend als Pelé. Onze ’Koning van het Voetbal’ was de ultieme exponent van een zegevierend Brazilië, dat moeilijkheden nooit uit de weg ging”, aldus de Braziliaanse bond. „Pelé, een zwarte jongen, arm en geboren in Três Corações, liet ons zien dat er altijd een nieuw pad is. Hij beloofde zijn vader een wereldtitel, maar hij gaf ons er drie, naast zijn 95 doelpunten in 113 wedstrijden.”

De CBF sluit af met: „De Koning gaf ons een nieuw Brazilië en we kunnen hem alleen maar bedanken voor zijn nalatenschap. Dank je wel, Pelé.”

Ook Neymar, anno 2022 een van de opvolgers van Pelé als smaakmaker van de Braziliaanse ploeg, plaatst op Instagram uitgebreid eerbetoon aan de legendarische ’nummer 10’: „Hij is weg, maar zijn magie zal blijven. Pelé is eeuwig!”

Lionel Messi, kersvers wereldkampioen met Brazilie’s aartsrivaal Argentinië, plaatst een foto van zichzelf met Pelé en schrijft: „Rust in vrede”.

De BBC komt met een compilatie van hoogtepunten van Pelé op het voetbalveld, waaronder enkele zijn treffers op het WK van 1958.

Kylian Mbappé deelt een foto van zichzelf met de Braziliaan en schrijft: „De koning van het voetbal heeft ons verlaten maar zijn nalatenschap zal niet worden vergeten.”

Ook verschillende andere (oud-)voetballers spreken hun steun uit. Zo schrijft Gabriel Batistuta: „Bedankt voor alles dat je de voetbalwereld hebt gegeven. Rust in vrede, legende.”

Bekijk ook: Pelé liet Brazilië in zichzelf geloven

Harry Maguire, aanvoerder van het Engelse elftal, deelt een foto van Pelé op Old Trafford met het bijschrift: „Rust in vrede, Pelé. Een van de grootste spelers ooit. Wat een rolmodel, op én buiten het veld. Winnaar van 3 WK’s, ongelooflijk.”

Uiteraard kan ook Cristiano Ronaldo niet ontbreken met wat warme woorden aan het adres van Pelé.

Nederland

Ook de KNVB betuigt haar steun naar aanleiding van het overlijden. „Een voetbalicoon”, zo beschrijft ook de Nederlandse voetbalbond Pelé.

Ajax deelt een foto van Pelé met Johan Cruijff en zegt: „Een verdrietige dag voor het voetbal.”

Wereldwijde rouw

Ook van buiten de voetbalwereld stromen de steunbetuigingen binnen. „Het spel. De koning. De eeuwigheid”, plaatst de Franse president Emmanuel Macron op Twitter.

Usain Bolt houdt het kort. „Een legende in de sport. Rust in vrede, koning Pelé.”