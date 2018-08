Mourinho maakte rare sprongen

„Ik heb mijn spelers, ik ben blij met mijn spelers en ik werk graag met mijn spelers”, brabbelde de Portugees, die in de voorbereiding juist meermaals zijn spelersgroep afviel en vorig jaar al overloop lag met supervedette Paul Pogba.

„Ik zou zelf niet betalen om deze twee teams aan het werk te zien”, stelde Mourinho eerder al na een oefenduel. En, doelend op het feit dat meerdere WK-gangers nog op vakantie waren: „Dit is mijn ploeg niet.”

Bovendien viel Mourinho het transferbeleid van de club aan. Fred was deze zomer de enige grote aankoop van Manchester United en dat terwijl The Special One bijna wekelijks schreeuwde om een nieuwe centrale verdediger. „Ik heb al enkele maanden geleden vijf namen doorgegeven. Ik moet afwachten of daar iemand van komt. Misschien wel, misschien niet.”

Mouriho had interesse in Harry Maguire, Toby Alderweireld, Jerome Boateng en Yerry Mina, maar geen van allen kon worden verleid tot een transfer.

Toch dacht Mourinho dat hij de voorvalletjes van de voorbereiding op z’n Mourinho’s kon wegwuiven. „Een leugen die zichzelf duizend keer herhaalt, is - zelfs wanneer steeds meer mensen het gaan geloven - nog steeds een leugen. Dus als duizend keer wordt gezegd dat mijn band met de spelers niet goed is, is en blijft dat een leugen. Al zien de mensen dat dan misschien anders.”

Wat volgde was een vaag verhaal over de ’goede’ prestaties van vorig jaar en over ’woorden’ die de pers van Mourinho zou willen horen. „Ik heb het afgelopen jaar genoten. Van het gevecht om te finishen op de plek waar we uiteindelijk zijn gefinisht en van het feit dat we de beste eindklassering in vijf of zes jaar veiligstelden.”

Manchester United eindigde vorig seizoen als tweede in de Premier League. De achterstand op kampioen Manchester City was met 18 punten echter levensgroot. „En ook dit jaar ga ik weer genieten”, vervolgde een nog steeds in vage bewoordingen sprekende Mourinho.

„Ik weet welke woorden jullie van me wil horen en welke niet. Dat hangt van de muziek af, maar ik ben niet zo makkelijk met woorden. Aan het einde van november of december zijn er ook geen woorden meer nodig. Dan zien we allemaal vanzelf welke teams tot de titelkandidaten behoren. Op dit moment zijn woorden niet belangrijk.”

Manchester United begint het nieuwe seizoen vrijdagavond met een thuisduel met Leicester City. De aftrap is om 21.00 uur.